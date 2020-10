Inter-Parma, Marotta non ci sta: “C’era un rigore netto, c’è un vuoto nel VAR”

Beppe Marotta non ci sta.

Dopo il pareggio contro il Parma con il risultato finale di 2-2, l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha spiegato il suo malcontento per la direzione della gara pomeridiana. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il dirigente nerazzurro ha rilasciato diverse dichiarazioni in merito all’incontro con i crociati terminati in parità.

“Della partita parlerà l’allenatore, ma premetto che questo non è un intervento per creare un alibi e bisogna dire che per vincere bisogna buttare dentro la palla. Fatta questa premessa penso sia doveroso esprimere le mie valutazione sugli arbitraggi avuti. In premessa ulteriore dico che c’è un vuoto normativo e regolamentare sul VAR che interviene solo in caso di estremo errore dell’arbitro. Oggi c’era un nettissimo rigore, o l’arbitro presta attenzione o il VAR deve essere utilizzato. Utilizzarlo parzialmente crea forte disagi sui risultati. La nostra prestazione non è certamente stata delle più belle. Io, e credo tutto il mondo del calcio, era favorevole alla tecnologia che deve limitare gli errori, ma comunque un episodio del genere è l’esempio dell’utilità del supporto tecnologico. Serve maggiore attenzione. Credo che la penalizzazione sia un fattore che arrivi per tutti i club. Io ritengo che la comunicazione con le società deve avvenire più spesso. Non accuso nessuno ma faccio una riflessione: se ci fossero più momenti di confronto forse si creerebbe meno tensione e più comunicazione e sarebbe facilitato anche l’operato degli arbitri. Stiamo vivendo un momento difficilissimo, il campionato è lunghissimo e ci deve essere massima serenità“.