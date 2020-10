Inter-Parma, Conte si sfoga: “Siamo stati troppo molli, vi dico qual è il problema”

Inter-Parma termina in parità.

L’incontro tra i nerazzurri e il club crociato ha visto pareggiare le due compagini con il risultato finale di 2-2 al triplice fischio del direttore di gara. Il tecnico dell’Inter Antonio Conte, nel consueto post partita, ha manifestato la sua insoddisfazionei nei confronti dei propri calciatori commentando la partita contro il Parma ai microfoni di Sky Sport.

Inter-Parma, Marotta non ci sta: “C’era un rigore netto, c’è un vuoto nel VAR”

“Arbitri? Ha già detto tutto Marotta. Se domini la partita, poi rischi di perderla, vuol dire che qualcosa non va. Nel calcio, se non fai gol non vinci: noi abbiamo sbagliato per l’ennesima volta, e questo non va bene. Ci vuole più cattiveria e determinazione, che ha avuto il Parma: loro sono stati precisi e ci hanno puniti. Non è la prima volta che ci capita, oggi ne paghiamo le conseguenze. Quando crei tante occasioni vuol dire che la fase offensiva è stata buona. Ma il problema è il gol mancato. E non parlo solo degli attaccanti, per fase offensiva, ma partecipano tanti uomini: ma siamo stati troppo poco precisi, troppo molli o troppo poco determinati. E ci ritroviamo a parlare di un altro pareggio. Poco da dire su impegno e tutto, è giusto che ci siano, ma serve più determinazione, potevamo fare molto meglio. Sia chiaro, non sto parlando di una squadra molle, parlo solo della fase realizzativa. Partiamo sempre dal presupposto che se non segni, non vinci: a noi in porta tirano pochissimo. Sfortuna? Non ne voglio parlare, dico solo che le partite che domini vanno vinte. Se c’è un’ambizione di voler competere e rimanere in alto il più possibile, per cercare di rimanere al meglio“.