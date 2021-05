Inter, parla l’agente di Lautaro Martinez: “Rinnovo in stand-by. Dipende dal futuro del club”

Resta nebuloso il futuro di Lautaro Martinez.

Non è più così scontato il futuro in nerazzurro dell’attaccante, Lautaro Martinez. Se qualche giorno fa il giocatore si era detto tranquillo sulla questione rinnovo – dichiarando di volere restare a Milano, ci pensa il suo procuratore a frenare in attesa di novità per quanto riguarda il futuro dell’Inter.

“Resta? Non posso promettere nulla – ha ammesso Alejandro Camano ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport” – ora come ora è inutile fare previsioni. Il rinnovo è assolutamente in stand-by, attendiamo di capire quale sarà il futuro del club e ci vedremo con la società a fine campionato. L’Inter resta la priorità. Noi come altri vogliamo prima capire il futuro del club, la situazione attuale nerazzurra impedisce di fare previsioni. Il ragazzo è felice a Milano, non stiamo parlando con altre società e ha ancora due anni di contratto ma non possiamo fare altro che aspettare”.