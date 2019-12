Inter, parla l’agente di D’Ambrosio: “Trova sempre il suo spazio. Rinnovo? Non c’è fretta, il club…”

Il procuratore di Danilo D’Ambrosio fa chiarezza sul futuro dell’ex Torino.

Smaltito l’infortunio rimediato in Nazionale in occasione della sfida tra Italia e Grecia, Danilo D’Ambrosio, è pronto a riprendersi un posto da titolare. Divenuto in breve tempo il “jolly” di Antonio Conte, il classe ’88, rappresenta un’importante alternativa nello scacchiere del tecnico ex Juventus. A parlare del futuro del giocatore, in scadenza nel 2021, è il suo procuratore Vincenzo Pisacane: soffermatosi sull’argomento durante un’intervista concessa ai microfoni di “Radio Sportiva”.

“Sono sei anni che è all’Inter e da sei anni, a inizio stagione, tutti dicono che non giocherà. Riesce a trovare sempre il suo spazio perché è un grande professionista, sa vivere la vita da sportivo. E’ un esempio per i giovani. Rinnovo? Non credo ci saranno problemi quando andremo a discutere il contratto. C’è sempre stata fiducia e stima dell’Inter nei suoi confronti, ci siederemo a giugno e vedremo. Ha altri due anni e quindi non c’è fretta”.