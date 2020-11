Inter, Pagliuca a pugni chiusi su Handanovic: “Dopo il lockdown non è più lo stesso”

Samir Handanovic sul banco degli imputati.

L’ex portiere dell’Inter, tra le altre, Gianluca Pagliuca, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’attuale ultimo uomo del club nerazzurro, Samir Handanovic. Pagliuca, intervenuto ai microfoni di “Campo Aperto” in onda su Sky Sport, ha parlato del rendimento del portiere allenato da Antonio Conte: “Nel pre lockdown era immenso, da marzo e aprile è più vulnerabile. Rimane sempre un grandissimo portiere, ma si è abbassata tantissimo la media tiro parata, anche nelle uscite basse non è più come prima. Il campionato è iniziato a giugno, non è più l’Handanovic di prima“.

Inter, Sconcerti incorona Bastoni: “Predestinato, è un gradino sotto Maldini”