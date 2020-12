Inter-Napoli, Darmian: “Ogni dettaglio fa la differenza, è stata una gara difficile. Concorrenza? Qui ho un vantaggio”

Matteo Darmian al termine della sfida tra Inter e Napoli.

Il terzino destro nerazzurro è intervenuto ai microfoni di Sky Sport n seguito al successo ottenuto per 1-0 sul rettangolo verde di San Siro. L’ex Milan e Parma ha spiegato quanto sia stato difficile conseguire questo risultato, con una squadra attrezzata come quella partenopea:“Era difficile, lo sapevamo, contro le grandi ogni dettaglio fa la differenza. Ho visto la palla a metà strada -spiega sull’occasione del rigore conquistato-, mi sono buttato sul pallone e Ospina mi ha fatto fallo. Il rigore è giusto. Io cerco sempre di lavorare per essere pronto, da quando sono arrivato mi son messo a disposizione con voglia, con determinazione, credo si stia vedendo il risultato di tanto lavoro”.

Darmian ha poi dedicato una battuta alla sua avventura al Manchester United, parlando anche della concorrenza che ha trovato esordendo con la casacca nerazzurra: “E’ stata un’esperienza importante, in un club importante, che mi ha fatto crescere come calciatore e come persona. Ti responsabilizza, come giocare per l’Inter: sono due grandi club, ogni volta che indossi una maglia così hai una responsabilità maggiore. Sapevo di arrivare in un grande club con tanta concorrenza, ho sempre cercato di farmi trovare pronto e cerco di dare sempre il massimo”.

