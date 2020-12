Inter-Napoli, Conte: “3 punti che valgono doppio, contento di un altro step di crescita. Tattica? Adesso parlo io”

Antonio Conte, intervistato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida di Serie A tra Inter e Napoli, ha commentato il big match di San Siro.

Il tecnico nerazzurro ha sottolineato tutte le sfaccettature di una serata quasi impeccabile per la formazione milanese. La rete firmata su calcio di rigore di Romelu Lukaku ha fruttato alla squadra di casa tre punti che la portano ad una sola lunghezza dal Milan capolista. Ecco le dichiarazioni di Conte a fine gara: “Non era una sfida facile, il Napoli è un’ottima squadra. La partita è stata molto tattica, con grande rispetto reciproco. Non è stata proprio bellissima, però questi sono punti importanti. Contro il Napoli questi punti valgono doppio. Inevitabile che sentissimo il peso della gara, sapevamo che vincere non sarebbe stato facile e alla fine è venuto un po’ il braccino del tennista. Portare a casa queste partite è importante come step di crescita, imparando a soffrire e a gestire queste situazioni”.

Conte ha poi proseguito parlando di qualche aspetto tattico, elemento chiave della gara di San Siro: “Vincere queste partite è un buon segnale da parte di tutti. Sono partite difficili perché puoi vincere e perdere, specialmente contro un Napoli così. Rino ha detto bene, è stata davvero tattica, anche perché venivamo da partite anche giocate nella scorsa stagione e che abbiamo studiato a fondo. Anche sterilizzare il grande attacco del Napoli era uno dei nostri obiettivi, credo che ci siamo riusciti. Loro si sono sempre abbassati per coprire gli spazi, cercando poi di ripartire con i giocatori veloci come Insigne e Lozano. Abbiamo cercato di prenderli alti ma loro sono stati bravi ad uscire, anche Zielinski ci ha messo in difficoltà. Questa situazione ha comunque pagato, anche se sul palo di Petagna siamo stati molto fortunati”.