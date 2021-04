Inter, Moratti sulla Superlega: “Un’idea fallita in partenza, c’è stato il giusto finale”

La Superlega ha chiuso prima di iniziare.

Il torneo d’élite che 12 top club europei avevano promosso è naufragato dopo le rivolte dei tifosi (soprattutto quelli inglesi) che si sono opposti fermamente alla creazione di tale lega. In merito a questa proposta ha detto la sua anche l’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, nel corso dell’intervista rilasciata a Repubblica.

“Ormai le squadre sono uscite tutte. È stato un tentativo malfatto e non aveva le basi per poter continuare quindi questo è stato il giusto finale. Hanno sbagliato nella comunicazione e nel tempismo, oltre che nella valutazione delle reazioni. Di per sé era una cosa fallita in partenza”.