Inter-Milan, Taibi: “Nerazzurri con qualcosa in più. Mercato? Solo mosse accurate”

Le parole dell'ex portiere palermitano di Atalanta e Milan, Massimo Taibi, intervenuto in vista del derby di campionato tra Inter e Milan

Parola a Massimo Taibi. Ex estremo difensore del Milan, il direttore sportivo della Reggina ha detto la sua in merito al big match tra i rossoneri e l'inter in programma sabato a San Siro. I nerazzurri sono in vetta alla classifica e vogliono allungare sulle inseguitrici, compresa la compagine di Pioli, alla ricerca di punti importanti per recuperare dalla sconfitta contro lo Spezia e dal pareggio con la Juventus. Ecco, di seguito, le parole dell'ex portiere rossonero: "E' un campionato equilibrato, alcune squadre come Milan e Napoli stanno facendo bene. Alcune squadre non si sono rinforzate perché già competitive, ma l'Inter ha qualcosa in più in questo momento. Mercato? Si sono mossi tutti con due, massimo tre pedine. Questa è la dimostrazione che bisogna essere più oculati e sono state messe le pedine dove mancavano".