Inter-Milan, quote dei bookmakers e probabili formazioni: le scelte di Conte e Pioli

Tutto pronto per Inter-Milan.

Nerazzurri e rossoneri si sfidano nel Derby della Madonnina per il 23° turno del campionato di Serie A: la gara, in programma alle ore 20.45 nella cornice dello Stadio ‘Giuseppe Meazza’, in San Siro, sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv da Sky. Il match, inoltre, sarà visibile anche in streaming su Sky Go.

I nerazzurri impegnati nella corsa scudetto a tre punti dalla Juventus, sono i favoriti alla vittoria secondo le quote e i pronostici dei bookmakers: il segno 1, infatti, è offerto a 1.95, il segno X a 3.40 e infine, il segno 2 a 4.10.

Antonio Conte, che dovrà fare a meno di Handanovic, si affida a Padelli tra i pali. In avanti, pesante l’assente di Lautaro Martinez, squalificato alla pari di Bastoni. Per sostenere Lukaku l’ipotesi più probabile resta la presenza di Eriksen come trequartista alle spalle del belga. A centrocampo ci saranno Vecino e Barella con Sensi, non al meglio, che dovrebbe partire dalla panchina. Corsie esterne affidate a Candreva e Young.

Stefano Pioli potrebbe apportare qualche novità in avanti, il dubbio, infatti, riguarda proprio il partner di Ibrahimovic: provato nelle ultime ore un 4-4-1-1 con Bonaventura a sinistra e Calhanoglu dietro all’unica punta, con esclusione di Leao e Rebic che partirebbero dalla panchina. A centrocampo rientra Bennacer dopo la squalifica.

Di seguito, le probabili formazioni.

INTER (3-5-1-1): Padelli; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lukaku.

MILAN (4-4-1-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu; Ibrahimovic.