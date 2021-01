Inter-Milan, Pioli: “Lite Ibra-Lukaku? Ecco cosa è successo. Abbiamo sofferto troppo, bisogna migliorare una cosa”

Stefano Pioli è intervenuto nel post di Inter-Milan.

L’allenatore della compagine rossonera è stato intervistato ai microfoni della Rai in seguito alla sconfitta maturata contro i rivali nerazzurri nel quarto di finale di Coppa Italia. Serata condizionata in negativo dall’infortunio di Kjaer ma soprattutto dall’espulsione per doppia ammonizione di Ibrahimovic, arrivata circa al 60′. Il gigante svedese ha terminato in anticipo la sua gara a causa di un intervento da dietro ai danni di Kolarov lanciato verso la trequarti milanista. Anche secondo Pioli quella dell’attaccante è stata una vera ingenuità, che tuttavia lo stesso allenatore non si sente di condannare fino in fondo. Ecco le sue parole.

LITE IBRAHIMOVIC-LUKAKU E L’ESPULSIONE

“Ha influito perché ha portato alla prima ammonizione, e poi dopo la seconda è arrivata l’espulsione. Sono adulti e vaccinati e se si sono detti delle cose in campo bisogna passarci sopra e pensare alla prossima. Siamo stati una squadra generosa oggi, lui si è fatto prendere la mano e poteva rallentare la corsa. Ci può stare”.

ANALISI DELLA PARTITA

“In dieci è diventata molto più difficile e forse siamo stati anche un po’ ingenui nel fallo che ha causato il rigore. Ma ho avuto delle risposte importanti dalla squadra che veniva da una brutta sconfitta. Invece da questa sconfitta io esco molto positivo e fiducioso per il futuro. Abbiamo fatto una buona prestazione. Ho avuto le risposte che volevo anche se non possiamo essere soddisfatti del risultato. Usciamo da questa partita con convinzioni per fare bene in futuro. Abbiamo le qualità per fare bene. La generosità non è mancata. La squadra ha giocato la partita con l’intensità che era mancata con l’Atalanta. La partita poi si è complicata con episodi come l’espulsione di Zlatan ma la squadra non ha mollato e ha continuato a lottare”.

LA ROSA LUNGA DELL’INTER E IL PROSIEGUO DI STAGIONE

“La differenza l’ha fatta il fatto che siamo rimasti in inferiorità numerica, in undici contro undici era una partita aperta a tutti i risultati e noi eravamo in vantaggio. Abbiamo comunque una forte spinta d questa sconfitta. Perdiamo la Coppa Italia che era un obiettivo importante ma siamo concentrati sulle altre competizioni che sono anche più importanti. Dobbiamo continuare con intensità e giocare come sappiamo. Mancano 4 mesi alla fine della stagione e dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo sapendo che il girone di ritorno sarà difficile”.