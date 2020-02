Inter-Milan, Pioli: “Ibrahimovic un riferimento importante, vogliamo l’Europa. Derby? La classifica non conta”

Sale l’attesa per il derby della Madonnina.

Manca sempre meno al big match tra Inter e Milan, in programma domenica sera allo stadio “Giuseppe Meazza”. Un impegno analizzato dal tecnico rossonero, Stefano Pioli, ai microfoni di “Sky Sport”.

“Qui si sta bene, ma è normale che la testa sia da un’altra parte. Per noi è una settimana importante. Peccato per ieri che non siamo riusciti a vincere la partita. Ora prepariamo una gara importante e difficile. L’Inter è una squadra solida, compatta, forte in tutti i reparti. Ha avuto difficoltà in campionato, ma la vittoria di ieri la tiene ai vertici della classifica con Juventus e Lazio. Noi dobbiamo prepararci bene, in queste partite non contano i valori dimostrati sino a questo momento o la classifica. Dobbiamo fare la nostra migliore prestazione per fare bene nel derby”

Inevitabile la parentesi relativa a Milan-Verona e all’assenza di Zlatan Ibrahimovic: “Abbiamo messo in campo tanta generosità e volontà, sulla voglia della squadra di vincere non ci sono rimpianti e dubbi. Potevamo affrontare meglio la mezzora finale. C’erano le possibilità oggettive di vincerla. Ibrahimovic? È chiaro che meno sei dipendente da un singolo giocatore, più hai possibilità degli equilibri giusti e vantaggi in altre situazioni. Ma è inevitabile che i campioni danno possibilità alla squadra di essere maggiormente performante. Come se togliessi Romelu Lukaku all’Inter, Ciro Immobile alla Lazio, Cristiano Ronaldo alla Juventus o Edin Dzeko alla Roma. Per noi Zlatan è un riferimento importante, ma la squadra sta cercando di crescere, abbiamo messo in piedi prestazioni importanti con qualità e giusta intensità, da questo dobbiamo ripartire. Lui ha avuto un affaticamento, complicato dall’influenza: ora questa è passata, speriamo possa essere in campo domenica prossima”.

Chiosa finale sull’obiettivo Europa: “Deve essere un obiettivo per un club come il Milan: ha sempre fatto parte della storia di questa società prestigiosa. Ci sono grandissime partite all’orizzonte, dobbiamo essere concentrati sul nostro lavoro quotidiano ed il provare ad affrontare tutte le prossime come se fossero decisive. La classifica è corta, il campionato è complicato e competitivo, le medio-piccole sono cresciute molto, vincere è difficile, quindi bisogna fare prestazioni importanti”.