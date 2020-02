Inter-Milan, la frecciata di Ibrahimovic ai nerazzurri: “Non sono da scudetto”

L’Inter la rimonta a “San Siro”.

Aggancia i bianconeri in vetta alla classifica la formazione di Antonio Conte, che approfitta del passo falso della Juventus battuta 2-1 a Verona dall’Hellas Verona. I meneghini hanno battuto in rimonta il Milan nel derby della Madonnina, volando a quota 54 punti. Zlatan Ibrahimovic, nel primo tempo, illude i rossoneri segnando due reti. In avvio di ripresa l’Inter ribalta tutto, grazie alle reti di Brozovic, Vecino, de Vrij, e Lukaku. Un risultato difficile da digerire per la formazione di Pioli. A testimoniarlo sono le parole di Zlatan Ibrahimovic, espressosi sul gioco espresso dalla formazione di Conte ai microfoni di “Sportmediaset”.

“Anche se l’Inter nel primo tempo non mi è sembrata da secondo posto, nella ripresa lo ha invece dimostrato. Ma non è da Scudetto“.

Immediata la replica di De Vrij nel post gara: “Ha detto davvero così? Che dire, ognuno ha le sue opinioni…“, sono state le parole del giocatore ai microfoni di “Rai Sport”.