Inter-Milan, la carica di Ibrahimovic: si allena sul campo e ruggisce in vista del derby

Buone notizie per Rino Gattuso.

Secondo giorno di allenamento differenziato per Zlatan Ibrahimovic, assente in occasione della sfida contro l’Hellas Verona per sindrome influenzale e un affaticamento al polpaccio rimediato la scorsa settimana. Dopo la seduta in palestra di ieri, lo svedese ha svolto lavoro personalizzato sul campo, ma domani potrebbe già tornare in gruppo. Cresce sempre più l’ottimismo, dunque, per il recupero completo dello svedese in vista del derby di domenica sera contro l’Inter in programma “San Siro” alle 20:45. Pioli, che nella giornata di ieri ha già recuperato Krunic e Biglia, potrebbe dunque riavere a disposizione lo svedese a partire dalla giornata di domani.

Scalpita intanto l’ex stella dei LA Galaxy, conscio dell’importanza della gara del “Meazza”. E’ così che dopo l’assenza in occasione della sfida contro il Verona di Ivan Juric, Ibrahimovic, è pronto a riprendersi la scena. A testimoniarlo è proprio un video pubblicato dallo stesso classe ’81, attraverso il proprio profilo Twitter.