Inter-Milan, Eriksen: “Partita speciale, che esperienza il derby! Tifosi nerazzurri? Li senti già sul bus, in Premier…”

Parola a Christian Eriksen. Si gode il momento l’Inter di Antonio Conte che, approfittando del passo falso della Juventus contro l’Hellas Verona, aggancia i bianconeri in vetta alla classifica. Nella giornata di ieri infatti, i nerazzurri, hanno battuto in rimonta il Milan nel derby della Madonnina. Un successo commentato al triplice fischio dal neo acquisto dell’Inter, Christian Eriksen, intervenuto ai microfoni della stampa danese. “Alla fine è stata una grande esperienza: il primo tempo era stato triste, ma vincere così, in rimonta, è molto molto speciale. E adesso esco dallo stadio con questo grande sorriso. Tifosi? Avevano preparato questa grande coreografia che occupava tutta la Curva. In Premier è qualcosa che non succede, anche perché non glielo permettono. Ma qui senti davvero la spinta dei tifosi, sin da quando arrivi con l’autobus. Battono sulle fiancate, li senti vinci e carichi, capisci quanto è importante il match”.

Inevitabile la parentesi relativa alla splendida traversa su punizione: “All’inizio pensavo di metterla in mezzo, di provare una soluzione di quelle studiate. Ma poi ho visto che il Milan difendeva molto profondo e c’erano poche possibilità. Ho guardato Brozovic, che mi ha detto di provare a tirare. E ho tirato. L’ho presa proprio bene, o forse no, visto che non è entrata. Ma visto come è finita, la traversa non sarà un incubo, ma resta una soddisfazione. Certo, se fosse entrata sarebbe stata l’estasi, una ciliegina su una super-torta”.

“Sento davvero che molti tifosi sono felici del mio arrivo. E la cosa mi gasa, mi stimola, mi spinge nella giusta direzione e mi aiuta ad ambientarmi – ha dichiarato Eriksen – Finora è andato tutto bene. È bello vedere che abbiamo gli stessi punti della Juve, ma mancano ancora tante partite prima della fine”.