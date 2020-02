Inter-Milan, Albertini: “I rossoneri devono crescere come gruppo. Il derby? Vi dico cosa penso”

Meno di cinque giorni al tanto atteso derby della Madonnina.

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, è stato intervistato ai microfoni di ‘Tutti Convocati‘, trasmissione in onda sulle frequenze di ‘Radio24‘, in vista del derby storico tra l’Inter e i rossoneri, in programma domenica 9 febbraio. Queste le sue dichiarazioni:“Dopo tanti anni la prima cosa è capire qual è il vero Milan. Questi giovani del Milan hanno talento, ma bisogna pensare oltre che alla crescita del singolo, anche alla crescita di squadra. Come preparavo il derby? Ho vissuto 4 derby nella mia carriera: Madrid, Barcellona, Roma e Milano. La prima cosa è pensare che non è una partita normale, sentire la responsabilità”.

Demetrio Albertini ha passato la maggior parte della propria carriera proprio in quel di Milano: ha debuttato a ben 17 anni con la maglia del Milan , venendo ceduto poi all’età di 19 anni e infine tornando in rossonero dalla stagione 1991 fino al 2002, collezionando 406 presenze e 28 reti, diventando negli anni una delle bandiere dei diavoli.

