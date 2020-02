Inter-Milan, Adani: “Senza Ibrahimovic i rossoneri sono smarriti. C’è Troppa differenza …”

La parola a Daniele Adani.

Il noto opinionista e telecronista sportivo di Sky Sport, impegnato ieri sera nel commento del derby tra Inter e Milan, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla situazione dei rossoneri che, nonostante il ritorno della stella Zlatan Ibrahimovic, fanno ancora fatica ad esprimere al meglio il gioco proposto dal tecnico Stefano Pioli. Adani ha soprattutto spiegato l’importanza del gigante svedese, vero leader dentro e fuori dal campo.

“Se si ferma Ibra sembrano tutti più smarriti. E’ incredibile, sembra che abbiamo bisogno di un cenno del loro comandante. Lo svedese ha trasmesso tranquillità a tutti. Se Ibra tocca poco la palla gli altri si spengono. C’è troppa differenza tra Ibra e gli altri, questa era una squadra per il futuro, che è tornata nel presente grazie allo svedese“.

Nono sono bastate le due reti nel primo tempo di Rebic e Ibrahimovic per i rossoneri, sconfitti per 4-2 dalla compagine guidata da Antonio Conte. L’Inter aggancia i bianconeri in vetta alla classifica, approfittando approfitta del passo falso della Juventus battuta 2-1 a Verona dall’Hellas Verona. I rossoneri invece rimangono al decimo posto, insieme a Parma e Cagliari.

