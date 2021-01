Inter Miami, Phil Neville è il nuovo tecnico: l’ex Manchester United guiderà Higuain in MLS

L’Inter Miami cambia guida in panchina.

La decisione, quella presa da David Beckham, è ormai definitiva. Phil Neville, ex giocatore del Manchester United, è stato scelto per guidare i Floridias dopo aver lasciato nel corso della settimana passata la Nazionale femminile britannica. Si ricompone dunque un duo che ha indubbiamente fatto la storia dei Red Devils, con ben sei titoli d’Inghilterra e una Champions League conquistate all’ombra di Old Trafford. Un incarico davvero prestigioso per l’ex allenatore della rappresentativa britannica, al suo primo vero incarico come capo manager di club. Nel suo passato soltanto compiti da vice allenatore tra le file del Valencia e nello stesso Manchester United.

Sarà dunque Neville il nuovo faro fuori dal campo di Gonzalo Higuain, arrivato da circa sei mesi nella Major League Soccer. L’attaccante argentino nato in Francia ha collezionato finora nove presenze condite da una sola rete, per un finale di stagione piuttosto deludente considerato il suo elevato calibro internazionale. Un esperienza al momento non facile, ma che potrebbe avere risvolti positivi provocati proprio dall’arrivo di Neville, il quale potrebbe regalare al Pipita nuova linfa per rendere al meglio in un campionato duro e pressoché equilibrato.

