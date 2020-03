Inter, Mentana stronca Zhang: “Uscita vergognosa, da ragazzino miliardario…”

Enrico Mentana attacca Steven Zhang.

Ore concitata in casa Inter dopo il rinvio del big match dell’Allianz Stadium contro la Juventus. L’ipotesi di fare giocare il recupero della sfida lunedì 9 marzo a porte aperte, infatti, ha alzato un polverone non indifferente tra i vertici del club. A testimoniarlo sono le durissime parole del presidente di Steven Zhang che, la sera di lunedì, ha riservato al presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino attraverso un lungo messaggio diffuso tramite le proprie Instagram stories.

Inter, clamoroso attacco di Zhang alla Lega: “Dal Pino, sei il più grande pagliaccio mai visto”

“Giocando col calendario e sempre mettendo la salute pubblica in secondo piano. Probabilmente sei il più grande e oscuro clown che io abbia mai visto. 24 ore? 48 ore? 72 ore? Poi cos’altro? Quale sarà il prossimo passo? E ora parli di sportività e sana competizione? Come possiamo tutelare i nostri giocatori o allenatori e chiedergli di giocare per te 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 no stop? Sì, sto parlando con te. Nostro presidente Paolo Dal Pino. Vergognati. E’ tempo di alzarsi e prendersi le proprie responsabilità. Questo è quello che facciamo nel 2020! Tutti nel mondo, non importa se siete tifosi dell’Inter, della Juventus o se non lo siete affatto. Per favore, siate al sicuro. Questa è la cosa più importante per voi, le vostre famiglie e la nostra società”.

Inter, Zhang attacca la Lega e Dal Pino: la Procura della FIGC apre un’inchiesta

Parole che non sono passate di certo inosservate agli occhi di tutta la Serie A e che, nelle ore immediatamente successive, hanno scatenato un vespaio di polemiche. Immediata la reazione della FIGC guidata da Giuseppe Chinè, che ha aperto un’indagine sul durissimo attacco del presidente dell’Inter ai danni del numero uno della della Lega Calcio. A stroncare il giovane presidente del club nerazzurro, attraverso un post pubblicato tramite la propria pagina Facebook, anche il noto giornalista di fede interista Enrico Mentana.

“Un presidente di società di serie A non può dare del pagliaccio al presidente della Lega Calcio. È vergognoso. Danneggia il suo club, delegittima il sistema, fa pensare a sostenitori e avversari che alla guida dell’Inter ci sia non una figura di polso ma un ragazzino miliardario che non va lasciato solo nemmeno sui social”.