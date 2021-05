Inter, Lippi: “A Conte faccio i complimenti. Lotta Champions League? Dico la mia”

Parola a Marcello Lippi.

Roma, Materazzi su Mourinho: “Inter e Juventus? Lo Special One farà il possibile per..”

“Conte ha fatto un gran lavoro, bravo Antonio. Mi auguro che l’Inter possa ancora andare avanti con lui e spero che con 3-4 giocatori completino la rosa e facciamo una bella Champions League“. Queste le parole dell’ex commissario tecnico della Nazionale italiana ai microfoni di TMW. Marcello Lippi ha anche analizzato la lotta per staccare il pass direzione prossima edizione della massima competizione europea. Di seguito, le sue dichiarazioni.

Roma, senti Moratti: “Mourinho la persona giusta, farà bene al calcio italiano. Mi ha mandato un messaggio”

“Mancano quattro partite alla fine, saranno abbastanza decisive. E’ una lotta entusiasmante in cui è ancora tutto aperto. I punti naturalmente ora pesano. In questo turno ci saranno due gare molto importanti: Juve-Milan per la lotta Champions e Benevento-Cagliari per la lotta salvezza. Possono essere decisive. E’ chiaro che se pareggiano tutto è ancora possibile“.