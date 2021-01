Inter, l’ex Milan Taarabt elogia Hakimi: “Achraf uno dei migliori al mondo, il Marocco ha tanti talenti. Al Mondiale…”

Hakimi è uno dei migliori al mondo.

Inter, Moratti: “Non riprendo il club. Scudetto, Suning e nuovo logo, vi dico la mia. Conte-Mourinho, c’è una differenza”

Così Adel Taarabt, ex centrocampista offensivo del Milan intervenuto in merito ad alcuni temi riguardanti la Serie A e non solo. Il giocatore con un passato al Genoa ha voluto ricordare ai più l’assoluta qualità dell’organico del quale la Nazionale marocchina dispone, anche in ottica della Coppa d’Africa e del Mondiale 2022. In particolare Taarabt ha voluto sottolineare la cxapacità tecnica e la forza di giocatori come Achraf Hakimi – gioiello dell’Inter – e Hakim Ziyech del Chelsea.Queste le sue parole: “Il Marocco ha giocatori in grandi squadre, Hakimi è uno dei giovani migliori, uno dei più grandi talenti nella sua posizione. Lo stesso Ziyech, ora al Chelsea, ha bisogno di tempo per adattarsi, ma sono sicuro che farà bene. Tanti altri talenti stanno crescendo. La Coppa d’Africa è uno dei nostri principali obiettivi, così come andare al Mondiale 2022″.

Calciomercato Milan, Mandzukic ha firmato: avrà la maglia numero 9. L’annuncio del club