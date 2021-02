Inter-Lazio, le scelte di Conte e Inzaghi: dal ritorno di Eriksen alla coppia Immobile-Correa. Le probabili formazioni

Il big match tra Inter e Lazio chiuderà la domenica di Serie A.

Prima Pagina, Tuttosport: “La Juve si morde le mani. Crollo Milan, Spezia favoloso”

Un crocevia stagionale fondamentale, sia per le due compagini direttamente coinvolte ma anche per tutta la classifica che attende con tanta bramosia questa sfida. La squadra guidata da Antonio Conte ha come obiettivo primario quello di conquistare tre punti che possano permettergli di sorpassare il Milan in testa al campionato, dopo il passo falso dei rossoneri nella gara contro lo Spezia. Risultato questo che non sarà affatto semplice da conseguire, visto e considerato l’ottimo momento di forma della franchigia biancoceleste che – dopo la vittoria nel derby contro la Roma – sta letteralmente volando a livello di prestazioni e risultati.

Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Shock Milan, carica Inter. Tutto con Rino”

Di seguito le probabili formazioni.

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Young, Lukaku, Lautaro Martinez.

LAZIO (3-5-2): Reina, Patric, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Immobile, Correa.