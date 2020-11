Inter, la rivelazione di Marotta: “Stimo Galliani. Ci fu un patto tra Juventus e Milan”

Beppe Marotta e l’aneddoto di mercato.

L’amministratore delegato dell’Inter ha incontrato il collega del Monza Adriano Galliani, storico dirigente con un vittorioso passato al Milan. Intervenuto ai microfoni di Inter TV, l’Ad dei nerazzrri ha raccontato un aneddoto che ha riguardato proprio il loro passato dirigenziale. “La stima è reciproca, essendo più giovane ho sempre visto Adriano come un esempio da seguire. Ho cercato di imitarlo, credo che entrambi abbiamo fatto una bella carriera partendo dalla provincia. L’ho conosciuto in un famoso derby vinto dal Varese sul Monza. Negli anni ’80 al Como e al Monza esplosero due ragazzi: uno era Marco Simone, l’altro Pierluigi Casiraghi. Tra Juventus e Milan ci fu un patto di non belligeranza per non darsi fastidio“.

