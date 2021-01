Inter-Juventus, Vidal: “Felici di aver battuto i più forti d’Italia. Scudetto? Dimostrato di essere all’altezza”

“E’ importante per me e per la squadra. Era una partita difficile contro la squadra più forte in Italia. Sono felice. Oggi abbiamo dimostrato che siamo all’altezza per lottare per lo scudetto”.

Sono queste le parole del centrocampista nerazzurro Arturo Vidal che, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” al triplice fischio del match di “San Siro”, ha commentato la vittoria maturata questa sera nel derby d’Italia contro la Juventus: battuta con il risultato di 2-0.

“Fiducia per continuare a pensare che si può vincere lo scudetto. Questo dà fiducia per continuare a lavorare tutti i giorni. Pensiamo che possiamo arrivare fino in fondo”.