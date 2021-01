Inter-Juventus, Rabiot: “Gara importante ma non decisiva. Milan? Questa sera sarà più dura”

“È un match molto importante, non decisivo, per restare attaccati alla testa della classifica. È un match difficile, più duro rispetto a quello col Milan, abbiamo una squadra molto competitiva davanti”.

Così il centrocampista bianconero Adrien Rabiot a pochi istanti dal derby d’Italia in programma questa sera a “San Siro”. Il francese, intervenuto nel pre-gara ai microfoni di “JTV”, si è soffermato a parlare del momento vissuto dall’Inter: attualmente secondo in classifica a 3 punti di distacco dal Milan capolista.

“L’Inter vorrà vincere e sarà aggressiva, così come lo saremo noi. Sarà importante passare in vantaggio in questa gara”.