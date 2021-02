Inter-Juventus, Pirlo: “Siamo tornati ad essere la squadra che tutti conoscono. La sostituzione di CR7? Rispondo così”

Andrea Pirlo al termine della sfida tra Inter e Juventus.

Il tecnico della formazione bianconera è intervenuto in seguito al trionfo per 1-2 nel match valido per la semifinale di Coppa Italia. La franchigia torinese si è imposta in un confronto alla pari, deciso in maniera assoluta dagli episodi. Due disattenzioni della difesa nerazzurra hanno infatti concesso alla Vecchia Signora di poter siglare i due gol che permettono agli ospiti di avere un significativo vantaggio in vista della gara di ritorno. Ecco le parole del tecnico bianconero, sembrato estremamente soddisfatto al termine dei primi 90 minuti di questa semifinale: “Non eravamo noi contro l’Inter in campionato, è stato un passo a vuoto, abbiamo lavorato sugli errori. Era solo il primo round, non è ancora fatto niente. Se siamo concentrati però diventa dura per tutti, sappiamo la nostra forza. Ha fatto una buona partita, ha un buco nel piede e sta stringendo i denti. Sabato vista la squalifica potrà recuperare per i prossimi match. Ha fatto una buona partita, ha un buco nel piede e sta stringendo i denti. Sabato vista la squalifica potrà recuperare per i prossimi match”.

