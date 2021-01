Inter-Juventus, Pirlo fa mea culpa: “Squadra mai scesa in campo, io primo responsabile”

Ko pesante della Juventus.

La Juventus cade a “San Siro” nel derby d’Italia contro l’Inter, andato in scena questa sera. A decidere le reti di Vidal e Barella, che regalano il successo a Conte: volato in vetta insieme al Milan, a 7 lunghezze di vantaggio dai bianconeri. Un ko analizzato al triplice fischio dal tecnico Andrea Pirlo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita.

“Noi pensevamo ad oggi. Se in queste partite non hai la rabbia per vincere i duelli diventa difficile. Non siamo scesi in campo, quando sei troppo passivo vai incontro a queste partite. Siamo stati timorosi, avevamo paura del loro gioco d’attacco. Abbiamo pensato solo alla loro fase difensiva, tra l’altro poco aggressiva. Loro sono devastanti in contropiede. Non ci aspettavamo questa sconfitta, non potevamo fare partita peggiore. Dobbiamo rialzare la testa verso mercoledì. In queste partite devi mettere la stessa voglia e la stessa rabbia degli altri. Non abbiamo messo la stessa foga dall’inizio e il risultato è questo”.

Chiosa finale sulle ambizioni: “Le nostre ambizioni rimangono le stesse. È un passo falso contro una squadra importante. Capitano i passi falsi, peccato per la serie positiva. Ma non può capitare di essere così timorosi e in balia delle loro giocare. Sbaglia per primo l’allenatore perché do io le indicazioni. Mi prendo io le responsabilità perché alla squadra non è arrivato quello che avevamo preparato. Anche nella fase difensiva”.