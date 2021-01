Inter-Juventus, Paratici: “Derby d’Italia speciale, Conte e Vidal hanno fatto la storia con noi. Mercato? Siamo completi ma…”

E’ tutto pronto per Inter-Juventus.

Manca sempre meno all’attesissimo derby d’Italia tra Inter e Juventus che, tra pochi istanti, si affronteranno a “San Siro” nel match valido per la 19^ giornata di Serie A. Una sfida dal sapore importante per entrambe le compagini: entrambe in piena lotta scudetto. Lo sa bene Fabio Paratici che, intervenuto a pochi istanti dal fischio d’inizio, ha analizzato l’impegno che questa sera attenderà la Juventus.

“Nedved? Stavamo parlando di calcio. Vorrei rassicurare mia moglie (ride ndr). Si parla di calcio come sempre. È un piacere giocare queste gare, dispiace senza tifosi ma Inter Juve è sempre speciale. Conte è un grande allenatore, ha fatto la storia della Juve da calciatore e allenatore. Ha vinto tre Scudetti, lo ringrazio e gli vogliamo bene come allenatore e persona. Sono stati tre anni fantastici. Inter-Juventus è una partita di cartello. La affrontiamo con la giusta concentrazione. Vidal è un grandissimo giocatore ed è una persona che ha dato tanto alla Juve. Le stagioni passano, si va avanti, ognuno prende la sua strada. Arturo è rimasto importante per la storia della Juve, ma stasera farà il massimo per l’Inter”.

Sul passaggio di Mandzukic al Milan: “Sono contento per Mario perché ritorna nel calcio che gli compete e nel livello che gli compete. È uno molto competitivo, sapevo che sarebbe tornato in campionati europei importanti”.

Chiosa finale sul mercato: “Noi aspettiamo, ci guardiamo in giro. Il mercato di gennaio è fatto di opportunità. La rosa è competitiva, siamo completi, ma se capiterà l’occasione la coglieremo. Ora aspettiamo e pensiamo di avere una rosa competitiva”.