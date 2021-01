Inter-Juventus, Giletti: “Sconfitta inaccettabile, i 9 Scudetti non contano. Parole Chiellini? Ho la mia idea”

Due a zero, è questo il risultato finale del derby d’Italia.

Ieri sera, l’Inter di Antonio Conte ha piegato la Juventus, imponendosi con il risultato di 2-0 nella sfida andata in scena alle 21.00 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano. A decidere il match, le reti di Vidal e Barella, che oltre ad interrompere la striscia di risultati utili consecutivi della ‘Vecchia Signora’, hanno permesso alla formazione nerazzurra raggiungere il Milan – impegnato questa sera contro il Cagliari -, in vetta alla classifica.

Sulla gara di San Siro si è espresso il noto conduttore e tifoso juventino Massimo Giletti, che intervenuto ai microfoni di Radio 24, ha così commentato la sconfitta dei bianconeri: “E’ inaccettabile scendere così sul campo. Bisogna tirare fuori gli attributi e combattere e non giocare in questo modo da fine impero perchè non è la fine dell’impero. A me non me ne può fregare di meno che sono stati vinti nove scudetti consecutivi, ogni domenica si deve vedere la battaglia della vita. La società ora più che mai deve intervenire duramente. Non guardo soltanto alla partita di ieri, guardo a Crotone, a Benevento…una Juve appena sopra la norma avrebbe 10 punti in più in classifica”.

“Il vero problema di questa squadra penso sia la mancanza di anima, non si può assolutamente perdere una partita contro l’Inter in questa maniera – ha proseguito il noto conduttore -. Il non combattere più è purtroppo qualcosa che la Juve si sta portando dietro da almeno un paio di stagioni. Ronaldo? Quando vedi Cristiano con quella faccia e un Cristiano così spento, nello stesso giorno Messi si fa poi espellere dal campo. Entrambi sono arrivati a un certo punto della loro carriera calcistica. Io sono un po’ come Chiellini ogni domenica nel programma “L’Arena”, so come ci si sente in questi momenti. Nelle parole che ha rilasciato dopo la partita c’era quasi aria da convinzione di fine impero e questo è molto triste”, ha concluso Giletti.