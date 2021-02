Inter-Juventus, Conte: “Bianconeri messi alle corde, ma commesse due ingenuità. 1-2? Risultato bugiardo”

“Abbiamo fatto tutto noi. Abbiamo fatto due ingenuità che la Juventus ha sfruttato facendo il 2-1. Dobbiamo essere più cinici ma abbiamo creato tanto. Però contro la Juventus devi concretizzarlo: la prestazione è stata ottima, c’è solo il risultato di negativo”.

Sono queste le parole del tecnico nerazzurro Antonio Conte che, intervenuto ai microfoni di “Rai Sport” a margine del ko rimediato nella semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus a “San Siro”, si è soffermato a parlare della prova offerta questa sera dai suoi: sconfitti con il risultato di 1-2 dai Campioni d’Italia.

“La Juventus l’abbiamo messa alle corde, dispiace perché meritavamo molto ma molto ma molto di più del risultato finale. Inevitabile che dopo un 2-1 in casa devi vincere con 3 gol di scarto, non sarà una passeggiata, la Juventus non è l’ultima della classe”.