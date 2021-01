Inter-Juventus, Bastoni: “Derby d’Italia un’emozione. Ronaldo? Unico, ma dobbiamo fermarlo”

Si affronteranno domenica sera a “San Siro”, Inter e Juventus, nel big-match valido per la 18^ giornata di Serie A.

Una gara speciale per entrambe le compagini, in cerca di preziosi punti che potrebbero dare un’ulteriore slancio in chiave scudetto.A testimoniarlo sono le parole rilasciate ai microfoni di “Sky Sport” dal difensore Alessandro Bastoni, già carico in vista del derby d’Italia in programma domenica sera allo stadio “Giuseppe Meazza”.

“È sempre una grande emozione. L’ho già giocata 3 o 4 volte, ma le sensazioni sono sempre le stesse: è un big match ed è un onore giocarlo. La Juve vince da tanti anni, ma il nostro percorso è cominciato con l’arrivo di mister Conte l’anno scorso, vogliamo crescere e proveremo a metterli in difficoltà. Si gioca tanto e noi non stiamo guardando la classifica, proveremo a colmare il gap che ci ha separato. Juve favorita per lo scudetto? Sicuramente sì, visto che il loro è un dominio che dura da tanto. Fermare Cistiano Ronaldo? Se lo sapessi… serve un lavoro di gruppo contro una squadra forte, ma noi stiamo bene insieme e continuiamo a crescere”.

Inevitabile la parentesi relativa alla cessione dell’Inter: “Le partite vengono decise dagli episodi e in questo momento molti stanno andando a nostro sfavore. Detto questo, abbiamo alzato il nostro baricentro e siamo più aggressivi, per forza di cose concediamo qualcosa in più“. Sulle voci di una cessione del club: “Non ci devono disturbare, questa è una grande società con dirigenti molto bravi che risolveranno tutto. Noi dobbiamo solo pensare al campo e a far bene, il nostro obiettivo è solo quello. Se le cose vanno bene in campo poi si sistema tutto il resto. È questa la nostra passione e speriamo che passi il messaggio“.