Inter, il titolo e la scommessa di Lautaro Martinez: “Il tatuaggio per lo Scudetto? E’ già pronto”

Lautaro Martinez non contiene più l’emozione.

Ancora poche settimane e l’Inter metterà le mani sul 19esimo scudetto della sua storia. Grande l’entusiasmo dei protagonisti dell’impresa nerazzurra, oggi ritrovatisi alla Pinetina dopo due giorni di riposo, per proseguire gli allenamenti in vista del rush finale di campionato. A raccontare questi particolari giorni vissuti dalla squadra è l’attaccante Lautaro Martinez, intervistato ai microfoni di “Inter Tv”, per ripercorrere le principali tappe della stagione.

“Ho subito videochiamato la mia famiglia in Argentina, erano molto contenti anche loro. Non posso fare una dedica per un solo compagno, devo parlare di tutti, perché qui ognuno ti fa diventare migliore, allenamento dopo allenamento. Siamo contenti perché abbiamo raggiunto uno Scudetto non facile, in una stagione lunga e difficile. Chi ha scritto nella chat di gruppo dopo il triplice fischio a Reggio Emilia? Stefano Sensi! Dopo il suo sono arrivati tantissimi messaggi, che felicità!”.

Infine, Lautaro Martinez, ha svelato di essere pronto ad onorare la promessa fatta qualche mese fa: “Il tatuaggio è già prenotato, in questi giorni lo farò sicuramente”.