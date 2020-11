Inter, il CT del Cile fa un passo indietro: “Sanchez? Ecco come sta, ma ho sbagliato. Rispetto i nerazzurri”

Il caso Sanchez che ha fatto tanto discutere.

Il commissario tecnico del Cile Reinaldo Rueda, dopo il botta e risposta con l’Inter sulle condizioni fisiche dell’attaccante nerazzurro, è tornato a parlare. L’allenatore, infatti, si è espresso in merito alla situazione facendo un passo indietro: “Alexis fisicamente sta rispondendo bene, oggi potremo avere una valutazione più precisa con l’allenamento. Nei minuti che ha giocato contro il Perù si è sentito molto bene, tutto viene deciso in base al suo bene e al nostro. La decisione sarà questione di ore. Ho grande rispetto e ammirazione per l’Inter – dice il tecnico così come riporta HSB Noticias -, mi sono sempre rapportato con i giocatori dei club nel mio ruolo di CT. Forse ho sbagliato a parlare del tema, è qualcosa su cui devono rapportarsi gli staff medici, quello che è successo lo scorso ottobre era imprevedibile. E’ stato un incidente per le caratteristiche di gioco di Alexis“.

