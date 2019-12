Inter, Handanovic: “Ecco perchè Conte ha fatto la differenza. Scudetto? Siamo work in progress, la Champions League…”

L’Inter sogna in grande.

Un’eliminazione in Champions League da dimenticare, che macchia un avvio di stagione convincente dei nerazzurri: attualmente in testa alla classifica – insieme ai Campioni d’Italia in carica – che testimonia il buon momento vissuto dagli uomini di Antonio Conte. Ne è conscio il capitano del club meneghino Samir Handanovic, soffermatosi a parlare degli obiettivi stagionali della sua squadra durante un’intervista concessa ai microfoni di “Sky Sport”.

“Scudetto? Pronunciare questa parola è facile ma dobbiamo lavorare e sacrificarci più degli altri. Solo così si pensa in grande. Siamo… work in progress”.

Lo sloveno si è poi soffermato sull’approdo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra: “Mi piace perché è uno che prima di aspettarsi tanto dagli altri si aspetta tanto anche da se stesso. Gli interessa solo il campo, non quello che dicono gli altri. E valuta il sacrificio di tutti. Il girone di Champions ci ha dato consapevolezza di tante cose ma è anche una ferita aperta, ci ha lasciato rabbia. Noi abbiamo il dovere, la voglia e l’ambizione di provare a vincere, poi in mezzo passano tante cose. Ma la società fa passi avanti e il nostro percorso è in crescita”.