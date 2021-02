Inter-Genoa, Conte vuole il +10: out Hakimi, dentro Eriksen con Lukaku e Lautaro. Le probabili formazioni

Alle 15:00 si affronteranno sul prato verde di San Siro Inter e Genoa.

La ventiquattresima giornata di Serie A si è aperta con l’inaspettato pareggio della Juventus in quel di Verona, con i bianconeri che non sono andati oltre il punteggio di 1-1. Tanti, forse troppi rimpianti per la Vecchia Signora, che adesso concede a tutte le formazioni di vertice una ghiotta chance per allungare in vetta alla classifica. Tra queste c’è anche l’Inter, vogliosa di conquistare altri tre punti che riaffermerebbero almeno momentaneamente il suo primato. Di fronte un Genoa completamente rigenerato dalla cura Ballardini, con idee tecniche e tattiche precise e che sono diventate il vero e proprio marchio di fabbrica della compagine ligure.

Poche novità nel possibile schieramento nerazzurro, che dovrebbe riproporsi con il canonico 3-5-2 formato dagli uomini più in forma del momento. Eriksen su tutti dovrebbe trovare nuovamente una maglia da titolare, andando a supportare con qualità e inserimenti Lukaku e Lautaro Martinez. Insieme al danese spazio a Barella con Brozovic, mentre Perisic e Darmian si occuperanno delle rispettive corsie laterali complice la squalifica di Hakimi. Sulle fasce i due interisti dovrebbero trovarsi di fronte due avversari piuttosto validi e dalla poderosa spinta offensiva come Zappacosta e Czyborra, scudieri del trio di mediana composto con tutta probabilità da Strootman, Zajc e Badelj. Il Grifone potrebbe anche inizialmente privarsi di Destro, schierando Shomurodov e Scamacca come coppia offensiva.

Di seguito le probabili formazioni.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Martinez. Allenatore: Conte.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Scamacca, Shomurodov. Allenatore: Ballardini.