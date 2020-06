Inter, Gagliardini: “Lotta scudetto? Siamo li, sei punti sono colmabili”

L’Inter ci crede.

Dopo la sconfitta alla ripresa con il Napoli e la vittoria al ritorno in campionato, i nerazzurri sono pronti per il rush finale. 11 giornate per acciuffare Lazio e Juventus. Roberto Gagliardini, centrocampista del club guidato da Antonio Conte, si è espresso in vista alle prossime gare della stagione:

“C’era tanta voglia di riprendere e ricominciare, è stata una gioia. Siamo lì, ce la stiamo giocando fin dall’inizio e i sei punti sono colmabili. Dobbiamo essere concentrati e bravi, non dipenderà tutto da noi ma tutto può succedere. Dobbiamo cercare di chiudere prima le partite ma la gestione sarà fondamentale. Siamo uniti nello spogliatoio, Sanchez ed Esposito potranno darci una mano“.

