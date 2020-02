Inter, esami strumentali per Handanovic, derby a rischio: il comunicato del club

Ore di attesa in casa Inter.

Nuovi guai per i nerazzurri rimasti orfani di Samir Handanovic in occasione della sfida contro l’Udinese e costretti a fare a meno dell’estremo difensore sloveno anche nel derby della Madonnina. Il portiere, durante l’allenamento svoltosi venerdì, ha infatti rimediato un infortunio alla mano sinistra fratturandosi il dito mignolo. Come già anticipato nella giornata di ieri dal “Corriere dello Sport” si parla di uno stop tra le 3 e le 4 settimane che, dunque, terrà Handonovic lontano dal rettangolo di gioco per tutto il mese di febbraio. Proprio questa mattina è lo stesso club nerazzurro a pubblicare un aggiornamento sulle condizioni del giocatore.

“Samir Handanovic si è sottoposto a esame radiografico a seguito di un trauma alla mano sinistra subito in allenamento. Gli accertamenti hanno evidenziato un’infrazione al quinto dito. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno”.