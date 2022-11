Inter: Calhanoglu: “Scudetto? Napoli top ma ci siamo. Il mio nuovo ruolo…”

Inizio di stagione altalenante per l'Inter del tecnico Simone Inzaghi che dopo quindici giornate di campionato si trova attualmente al quinto posto con trenta punti. Un bottino magro per una squadra che non ha mai nascosto le sue ambizioni di vertice, ma che pare adesso aver trovato continuità di prestazioni e risultati nell'ultimo periodo. Intervistato ai microfoni di TRT Sport, il centrocampista Hakan Calhanoglu si è espresso sul campionato in corso. Di seguito le dichiarazioni:

"Il Napoli sta facendo un ottimo lavoro di squadra, sono arrivati ​​nuovi giocatori. La nostra prima partita dopo la Coppa del Mondo sarà in casa contro di loro: tutto può succedere in campionato, non abbiamo rinunciato alla speranza. Mi sento molto bene all'Inter. Ho anche tanti amici al Milan, poi i tifosi guardano sempre le cose dal loro punto di vista. In Italia sono migliorato in fase difensiva. Il ruolo di regista? È un ruolo che sono abituato a interpretare, quello di centrocampista difensivo, e che adoro. Mi piace dirigere il gioco. Ero solito giocare da numero 10, ma ora sono contento della zona di campo in cui mi muovo".