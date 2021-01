Inter-Benevento, Inzaghi: “Ambizioni? L’obiettivo restano i 40 punti. Possiamo essere protagonisti, i nerazzurri…”

Pippo Inzaghi alla vigilia di Inter-Benevento.

L’allenatore della compagine giallorossa è intervenuto nella canonica conferenza stampa pre match, analizzando a fondo tutti gli aspetti di una sfida complicata come quella che andrà di scena domani a San Siro. Il tecnico della formazione sannita ha posto come primo obiettivo quello della salvezza, nonostante la prima parte di stagione della sua squadra sia stata nettamente oltre qualsiasi aspettativa. Ecco le sue parole:”L’obiettivo è arrivare quanto prima a 40 punti e siamo ancora molto lontani. Abbiamo 8 punti di vantaggio, ma chi è sotto di noi è intervenuto sul mercato e altre hanno un organico di altissimo livello. Io guardo in casa mia, consapevole che il girone di ritorno è tutt’altro campionato. Ringrazio anche la società che, come sempre, non si è fatta cogliere impreparata. Se avremo la fortuna di recuperare qualche giocatore infortunato da tempo potremo farcela, ci sono tutte le carte in regola per essere protagonisti”.

