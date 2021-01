Calciomercato Roma: idea scambio Dzeko-Sanchez, ma dall’Inter nessuna apertura. La situazione

La trattativa tra Roma e Inter per il passaggio di Edin Dzeko in nerazzurro e Alexis Sanchez in giallorosso entra nel vivo.

Resta caldo il nome di Edin Dzeko sul mercato, con il bosniaco che continua ad allenarsi a Trigoria pur vivendo da separato in casa con la Roma, dopo il caos verificatosi in Coppa Italia contro lo Spezia a cui è seguito un duro scontro con Fonseca.

Diverse le ipotesi che negli ultimi giorni hanno preso piede, in virtù della complicata situazione, in merito al futuro del calciatore. Una su tutte, quella relativa ad un possibile scambio Dzeko-Sanchez, proposto proprio dai capitolini. L’asse di mercato Roma-Milano resta caldo, ma da sciogliere resta la questione ingaggi: i due giocatori guadagnano più o meno la stessa cifra, ma il cileno, grazie al decreto crescita appena validato dal Governo dimissionario, ha uno stipendio lordo più basso e pesa meno a bilancio rispetto al bomber capitolino. Un dettaglio non indifferente che agevolerebbe maggiormente, senza dubbio, i giallorossi. Nonostante il problema economico, le parti sono restano in contatto per provare a risolvere la situazione.