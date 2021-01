Inter, Amantino Mancini: “In nerazzurro ho fatto male, ho un rimpianto. Tecnici? Spalletti un fenomeno”

Con l’inter non ho dato il massimo delle mie potenzialità.

Queste le parole di Amantino Mancini, ex giocatore di Inter e Roma intervenuto in merito ad alcuni temi legati al mondo nerazzurro ma non solo. Il classe ’80 – intervistato ai microfoni di Sky Sport – ha parlato della sua esperienza con la maglia nerazzurra, affermando di non aver vissuto esattamente le migliori stagioni della sua carriera in quel di Milano. Ecco le sue parole, relative anche alla sua ben più gloriosa avventura con la compagine capitolina:“Sono arrivato e i nerazzurri giocavano con il 4-3-3. Poi Mou è passato al 4-4-2 e mi ha tolto dai titolari. Ma io in quel periodo non ho vissuto un momento buono. Non sono riuscito ad esprimere quello che ho fatto con la Roma. Il primo anno era andato bene, il secondo male. È andata così ma è stata una grande esperienza, un gran club. Ringrazio l’Inter per questa opportunità, ma gli anni più belli che ho vissuto sono stati alla Roma. Dovesse chiamarmi la Lazio? Vado, sono un professionista”.

VIDEO Fiorentina-Inter, Conte guarda oltre: “Big match contro la Juventus? Gap e Scudetto, capiremo tutto”

Chiosa finale in merito alle sue preferenzi in merito ad alcuni tecnici italiani, da Spalletti a De Zerbi:“Va beh, Spalletti. Per me è un fenomeno. Poi De Zerbi che sta facendo un lavoro incredibile con il Sassuolo. Gli piace giocare a calcio e ha delle ottime idee”.

VIDEO Fiorentina-Inter, Conte enigmatico su Sensi “Stiamo cercando di proteggere Stefano”