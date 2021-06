Inter, Ag. Hakimi: “Achraf lascerà Milano. Lautaro? Vedremo cosa vorrà”

Le dichiarazioni di Alejandro Camano

Freccia dardeggiante, esterno con un'ottima propensione all'attacco, passo svelto ed assist man. Achraf Hakimi ha conquistato l' Inter ed i tifosi nerazzurri a suon di prestazioni prolifiche. Il difensore marocchino è stata una delle pedine fondamentali di Antonio Conte per la vittoria dello Scudetto . In seguito all'addio dell'ex allenatore di Juventus e Chelsea , Hakimi potrebbe migrare verso altri lidi in quanto Suning ha bisogno di fare cassa per allestire una rosa competitiva da affidare a Simone Inzaghi .

"Su Lautaro penso l'Inter sia in una posizione molto forte, perché lo considera un campione, un goleador: per tutto questo vogliono che rimanga. Quello che regola il mondo sono i bilanci, se dovessero liberarsi di Lautaro non lo farebbero per poco - dice - Dobbiamo lavorare sulla questione Lautaro (il rinnovo, ndr), ma non c'è ancora una situazione chiara. Quelli che 2 anni fa erano prezzi normali, dopo il Covid sono cambiati. Non c'è ancora nulla di concreto, vedremo anche cosa vorrà Lautaro, ha 23 anni e la sua opinione è molto importante. Penso che possa diventare uno dei più grandi giocatori d'Europa, ha solo 23 anni. Ovunque giochi, ha tutte le carte in regola per essere uno dei migliori al mondo", ha chiosato Camano.