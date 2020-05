“Insieme per Palermo”, Balzaretti & Co possono esultare: raccolti 218 mila euro

“Insieme per Palermo” ha donato a tantissime famiglie palermitane un sorriso in un periodo storico a dir poco complicato.

Un’ondata di solidarietà culminata in una raccolta fondi nata da una nobile iniziativa di molti ex calciatori del Palermo, venuti in aiuto delle famiglie del capoluogo siciliano in difficoltà in seguito alle ripercussioni sociali ed economiche figlie pandemia da Coronavirus. Si chiude con 218.566mila euro (erogati in buoni spesa) la raccolta fondi Insieme per Palermo, lanciata da Federico Balzaretti con il sostegno di Fondazione Sicilia e Coop Alleanza 3.0, che ha aggiunto altri 20mila euro in generi alimentari.

La chiusura della campagna – che ha raggiunto circa 4000 famiglie – avviene tra l’altro proprio nel giorno dell’anniversario della storica finale di Coppa Italia, disputata all’Olimpico di Roma tra Palermo e Inter nel 2011.