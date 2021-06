Inghilterra-Germania, Sterling: “Grande prestazione. Vi racconto un aneddoto sul gol”

Le parole dell'attaccante del Manchester City a margine del successo degli inglesi contro la Germania

Queste le parole dell'esterno offensivo del Manchester City, Raheem Sterling. Il man of the match di Inghilterra-Germania ha sottolineato ai microfoni della Uefa come l'intensità della propria squadra sia un fattore determinante ai fini del risultato maturato questa sera ma non solo. La squadra di Gareth Southgate approda così ai quarti di finale di Euro 2020 aspettando la vincente di Svezia-Ucraina per scoprire quale sarà la prossima avversaria.