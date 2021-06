Inghilterra-Germania, Neuer: “Siamo enormemente delusi”

L'Inghilterra ha superato per due a zero la Germania di Low staccando il pass per i quarti di finale di Euro 2020

⚽️

"Oggi abbiamo avuto una grande possibilità, ma non siamo riusciti a coglierla. Siamo enormemente delusi. È stata una serata difficile per i nostri attaccanti, non siamo riusciti a far male all'Inghilterra".

Queste le parole del portiere della Germania, Manuel Neuer, a margine dalla cocente eliminazione da Euro 2020. Ai microfoni di ARD, l'estremo difensore del Bayern Monaco ha sottolineato, dunque, come il reparto offensivo tedesco non sia riuscito a dare un imprinting decisivo al match contro gli inglesi. Low, pertanto, conclude la sua lunga esperienza sulla panchina della Germania con un'eliminazione agli ottavi di finale europei.