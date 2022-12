Inghilterra-Francia, Deschamps: “Obiettivo semifinale. Futuro? Penso solo a domani”

Dopo aver eliminato la Polonia agli ottavi, la Francia affronterà la complicata sfida con l'Inghilterra domani 10 dicembre alle 20. Terzo scontro diretto fra le due compagini nella loro storia in uno scontro diretto, l'ultimo datato 1982. Il tecnico dei Blues, Didier Deschamps , è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Di seguito le sue dichiarazioni:

"C'è calma e serenità fin dall'inizio. Sarà un quarto di finale di Coppa del Mondo, ma non c'è niente di cui preoccuparsi. Proviamo solo felicità e piacere e abbiamo ovviamente l'obiettivo di andare in semifinale. Ogni squadra ha punti di forza e punti deboli. Che sia io e il mio staff o Gareth Southgate dalla sua parte, tutti abbiamo informazioni sull'avversario. Dobbiamo capire quello che loro sono stati in grado di fare nelle partite precedenti e identificare gli aspetti in cui possiamo far loro del male. È molto bello quello che ha detto il presidente. Per il resto la mia unica priorità è questo quarto di finale".