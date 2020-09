Infortunio Langella, l’ex Palermo dopo l’operazione: “Inizia il conto alla rovescia”. I messaggi dei vecchi compagni…

E’ stato uno dei protagonisti della rinascita del Palermo.

Stiamo parlando di Christian Langella. Il giovane centrocampista classe 2000 nel corso della scorsa stagione ha vestito la maglia rosanero in Serie D. Poi, il ritorno al club di appartenenza, il Pisa, ed un nuovo prestito al Renate, in Serie C. E proprio con la maglia del Renate, nel corso di un’amichevole contro il Brescia, il calciatore originario di Livorno ha rimediato la rottura del legamento crociato e la lesione del menisco.

Un infortunio che lo costringerà ai box per diversi mesi. Intanto, l’intervento al quale si è sottoposto l’ex Palermo è perfettamente riuscito. “Dicono che Dio dia le battaglie più difficili ai suoi soldati migliori. Inizia il conto alla rovescia per tornare a fare la cosa che amo”, ha scritto Langella sul proprio account Instagram.

Di seguito, il post in questione.