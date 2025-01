In trasferta con Mediagol: Reggiana-Palermo, guida breve per i tifosi

Guida al Mapei Stadium di Reggio Emilia: dettagli sull’impianto, curiosità storiche, mete turistiche e specialità culinarie da non perdere durante la trasferta

Il Mapei Stadium – Città del Tricolore, situato a Reggio Emilia, è uno degli impianti calcistici più versatili d’Italia. Attualmente ospita le partite casalinghe di Reggiana e Sassuolo, ma in passato ha accolto squadre come il Carpi e persino l’Atalanta durante le sue storiche gare di Europa League. Domenica accoglierà il Palermo per la gara con la Reggiana.