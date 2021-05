Immobile-Cairo, Tare non ha dubbi: “Ciro re del gol e dei valori. Oggi per lui parla una cosa”

Parola a Igli Tare.

Il match dello Stadio Olimpico ha lasciato sulla propria scia polemiche e screzi. A margine del pareggio che ha sancito la retrocessione del Benevento di Pippo Inzaghi, è arrivato l’attacco social di Ciro Immobile ai danni del patron granata, Urbano Cairo. Il presidente del Torino guidato da Davide Nicola ha poi replicato alle parole dell’ex bomber di Borussia Dortmund e Genoa tra le tante. Anche Jessica Immobile, moglie di Ciro, ha difeso il marito tramite il proprio account ufficiale Instagram.

Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, si è così espresso sulla focosa quaestio ai microfoni di Adnkronos: “Ciro non è solo un calciatore. Non è solo l’attaccante della Lazio. E arrivato in punta di piedi, in silenzio. Oggi, per lui, parlano i 150 gol segnati con la nostra maglia. Eppure Ciro Immobile non è solo questo. E stato proclamato ‘King Ciro’ dalla sua gente, da noi che ci lavoriamo insieme ogni giorno. Ciro è un Re umile, che lavora dando l’esempio, un uomo che si sacrifica e che ama: la nostra Società, i suoi compagni, i suoi tifosi e la sua splendida famiglia”.

“Ciro Immobile non è solo il Re del gol, ma anche il Re dei valori. Quegli stessi valori che, spesso, vengono dimenticati. Per la Società è un motivo di orgoglio avere nello spogliatoio un Uomo vero che è divenuto un punto di riferimento nella famiglia biancoceleste ed una bandiera per il popolo laziale, dando anima e corpo per la nostra maglia incarnando, dentro e fuori dal campo di gioco, i valori del rispetto, della lealtà e della professionalità”, ha concluso Tare in difesa di uno dei bomber più prolifici della storia del massimo campionato italiano.

