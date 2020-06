Il Palermo e l’associazione ‘Amici Rosanero”, Amenta: “In assemblea grande trasparenza. Capitale per la C? Ecco cosa penso”

La prima volta.

L’assemblea dei soci di tre giorni, svoltasi in un momento storico dell’SSD Palermo abbastanza complicato in virtù delle tensioni tra Mirri e Di Piazza, ha segnato un passaggio storico. Ad assistere alla riunione era presente anche il professore Carlo Amenta, in qualità di rappresentante dell’associazione ‘Amici Rosanero‘: “Il clima non è stato chiaramente cordiale, ma non è stato nemmeno teso – ha raccontato Amenta ai microfoni de Il Giornale di Sicilia -. Mirri ha condotto l’assemblea in maniera professionale e altrettanto ha fatto Di Piazza nel replicare. C’era un clima di confronto, magari non sereno, ma sicuramente franco. Tutto nelle corde delle vicende che stanno accadendo“.

Palermo, la replica di Di Piazza: “Mirri, le dimissioni e la cessione delle quote. La verità su Tacopina e Paparesta, vi dico tutto”

Il club rosanero, tra i tanti temi trattati nel corso dell’assemblea, ha fatto anche il punto della situazione a livello economico. La società di viale del Fante può contare su un capitale di tutto rispetto: “Sì, è una garanzia per tutti e il presidente lo ha ribadito. Questi 6,8 milioni di euro rappresentano la differenza tra i costi che la società stima di dover sostenere e i ricavi che prevede di avere nel corso della stagione. I costi complessivi per la stagione, dunque, sono preventivati in oltre dieci milioni di euro. Una società che progetta di investire tanto per un campionato di Serie C è sicuramente proiettata ad un campionato di vertice“.